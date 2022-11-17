جلوب سوكر - للمرة الثانية على التوالي.. بوتياس أفضل لاعبة

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

أليكسيا بوتياس

نالت أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا للسيدات جائزة جلوب سوكر عن أفضل لاعبة في عام 2022.

وحصدت بوتياس الجائزة بعد التفوق على ليندا كايسيدو لاعب ديبورتيفو الكولومبي وبيث ميد لاعبة أرسنال الإنجليزي.

وحازت المهاجمة الإسبانية بالجائزة للمرة الثاني على التوالي بعدما حصدتها العام الماضي.

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وتوجت بوتياس مع برشلونة الموسم الماضي بلقبي الدوري وكأس الملكة فيما وصلت لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجلت بوتياس 18 هدفا في 26 مباراة خاضتها مع برشلونة موسم 2021-2022 بجميع المسابقات.

وكانت صاحبة الـ28 عامًا حازت على جائزئي أفضل لاعبة في أوروبا والكرة الذهبية الشهر الماضي.

ولم تشارك بوتياس مع منتخب إسبانيا للسيدات في يورو 2022 الذي أقيم في إنجلترا بعدما أصيبت بقطع في الرباط الصليبي.

ونال فريق ليون النسائي على جائزة أفضل ناد عن فئة السيدات بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الماضي بعد الفوز أمام برشلونة بثلاثية دون رد في النهائي.

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