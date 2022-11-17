كأس العالم - عندما ألغى أمير الكويت هدف فرنسا
الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 19:06
كتب : أحمد أباظة
الأمير الراحل فهد الأحمد، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم آنذاك كان بطلا لواقعة مخلدة في تاريخ كأس العالم.
في مشاركة الكويت المونديالية الأولى عام 1982 في إسبانيا، تدخل الأمير بنفسه لمنع هدفا فرنسيا.
ماذا حدث؟
الإجابة في الفيديو التالي..
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