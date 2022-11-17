جلوب سوكر - بنزيمة أفضل لاعب.. وكارلو أنشيلوتي أفضل مدرب

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

فاز كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العام 2022، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي.

كما فاز كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب.

أيضا فاز فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بجائزة أفضل رئيس ناد، وذلك بعد عام مميز.

وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي أيضا.

بينما فاز كريم بنزيمة بجوائز هداف الدوري الإسباني وهداف دوري أبطال أوروبا، وجائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

وفي الحفل ذاته، فاز باولو مالديني وفيديريك ماسارا ثنائي إدارة ميلان بجائزة أفضل مدير رياضي للعام.

وفاز ريال مدريد بجائزة نادي العام للرجال.

كريم بنزيمة ريال مدريد الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي فلورنتينو بيريز
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