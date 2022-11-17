جلوب سوكر - بنزيمة أفضل لاعب.. وكارلو أنشيلوتي أفضل مدرب

فاز كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العام 2022، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي.

كما فاز كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب.

أيضا فاز فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بجائزة أفضل رئيس ناد، وذلك بعد عام مميز.

وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي أيضا.

بينما فاز كريم بنزيمة بجوائز هداف الدوري الإسباني وهداف دوري أبطال أوروبا، وجائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

🏆 Congratulations to Karim Benzema on winning the 2022 #GlobeSoccer Award for ⁣BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR 👏@Benzema pic.twitter.com/9w8FNJjVGp — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022

وفي الحفل ذاته، فاز باولو مالديني وفيديريك ماسارا ثنائي إدارة ميلان بجائزة أفضل مدير رياضي للعام.

وفاز ريال مدريد بجائزة نادي العام للرجال.