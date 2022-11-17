جلوب سوكر - بنزيمة أفضل لاعب.. وكارلو أنشيلوتي أفضل مدرب
الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 18:58
كتب : FilGoal
فاز كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العام 2022، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي.
كما فاز كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب.
Don Carlo, congratulations!!! Absolutely deserved! 👏🇦🇪🌏⚽🏆 BEST COACH OF THE YEAR! #GlobeSoccer @DubaiSC @TikTokMENA @MrAncelotti https://t.co/fcFTz4ts9P— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022
أيضا فاز فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بجائزة أفضل رئيس ناد، وذلك بعد عام مميز.
وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي أيضا.
بينما فاز كريم بنزيمة بجوائز هداف الدوري الإسباني وهداف دوري أبطال أوروبا، وجائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.
🏆 Congratulations to Karim Benzema on winning the 2022 #GlobeSoccer Award for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR 👏@Benzema pic.twitter.com/9w8FNJjVGp— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022
وفي الحفل ذاته، فاز باولو مالديني وفيديريك ماسارا ثنائي إدارة ميلان بجائزة أفضل مدير رياضي للعام.
وفاز ريال مدريد بجائزة نادي العام للرجال.