جلوب سوكر - ريال مدريد نادي العام.. وإدارة ميلان الأفضل رياضيا

فاز ريال مدريد بجائزة نادي العام للرجال، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي.

وحقق الميرينجي بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما توج هدافه كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

🏆 Congratulations to Real Madrid on winning the 2022 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR 👏@RealMadrid @Emirates pic.twitter.com/ColXiwL8Lh — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022

وفي الحفل ذاته، فاز باولو مالديني وفيديريك ماسارا ثنائي إدارة ميلان بجائزة أفضل مدير رياضي للعام.

وفاز بنفيكا البرتغالي بجائزة أفضل ناد للشباب.

وفاز أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الجديد بجائزة "مسيرة المدرب" التي تمنح عن مجمل الأعمال.

وفاز جوني كالافات كشاف ريال مدريد بجائزة أفضل كشاف في العام.

أيضا توج النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بجائزة "اللاعب الصاعد" للعام

وفاز البرتغالي جورجي مينديش بجائزة أفضل وكيل لاعبين، بينما فازت رافاييلا بيمينتا بجائزة أفضل صفقة لهذا الموسم، عن انتقال إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي.