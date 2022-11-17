جلوب سوكر - ريال مدريد نادي العام.. وإدارة ميلان الأفضل رياضيا

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد وسيلتيك

فاز ريال مدريد بجائزة نادي العام للرجال، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي.

وحقق الميرينجي بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما توج هدافه كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

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وفي الحفل ذاته، فاز باولو مالديني وفيديريك ماسارا ثنائي إدارة ميلان بجائزة أفضل مدير رياضي للعام.

وفاز بنفيكا البرتغالي بجائزة أفضل ناد للشباب.

وفاز أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الجديد بجائزة "مسيرة المدرب" التي تمنح عن مجمل الأعمال.

وفاز جوني كالافات كشاف ريال مدريد بجائزة أفضل كشاف في العام.

أيضا توج النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بجائزة "اللاعب الصاعد" للعام

وفاز البرتغالي جورجي مينديش بجائزة أفضل وكيل لاعبين، بينما فازت رافاييلا بيمينتا بجائزة أفضل صفقة لهذا الموسم، عن انتقال إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي.

جلوب سوكر ريال مدريد ميلان
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