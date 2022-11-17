جيرو: بديل بنزيمة؟ البدلاء هم الأكثر حسما

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - منتخب فرنسا

أوضح أوليفيه جيرو لاعب فرنسا وميلان دوره في هجوم منتخب فرنسا مع تواجد كريم بنزيمة وكيليان مبابي في المقدمة.

وحضر جيرو ضم قائمة تضم 26 اسما في قائمة فرنسا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال جيرو في المؤتمر الصحفي: "مستعد للتواجد كبديل بنزيمة؟ أن تكون لاعبا محترفا يعني أنت دائما على استعداد أنك ستبدأ المباراة، تحضيرك يكون طبيعيا، هذا من أجل جسمك لكنك كلاعب بديل تحتاج شيئا إضافيا لأن تأثيرك عند الدخول المباراة يكون الأكثر حسما".

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وأضاف "اللعب بجوار مبابي؟ أنا من نوعية اللاعبين الذي يفضل كيليان اللعب بجوارهم، دوري في الملعب يكون محوري أكثر من ناحية استدراج لاعبي الخصم من أجل خلق مساحة للمهاجم الآخر، أنا أتمتع بتلك الميزة".

وتابع "لطالما كان حلم الطفولة المشاركة مع فرنسا في كأس العالم، وحققت ذلك خلال 2018، وعندما تتاح لك الفرصة للقيام بها مرة آخرى فأنت تريد الوصول حتى النهاية".

وواصل "نحن لسنا المفضلون للفوز بالبطولة، هذا ليس تواضعا، هناك بعض المنتخبات الكبيرة المنافسة لكن في الوقت ذاتها لدينا فرصة كبيرة مع مجموعة اللاعبين الشباب الذين نملكم لذلك نعلم أننا سنحدث فارقا".

جيرو (36 عاما) يشارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وخاض المهاجم الفرنسي بقميص المنتخب 144 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 49 هدفا وصناعة 13 آخرين.

وكان جيرو ضمن المنتخب الذهبي الذي فاز بالنسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار كل من تونس والدنمارك وأستراليا.

ووصل المنتخب الفرنسي أمس الأربعاء إلى قطر قبل 5 أيام على أولى مبارايتهم في كأس العالم.

ويبدأ حامل اللقب مشواره في المونديال بمواجهة أستراليا في الـ22 من نوفمبر الجاري.

جيرو كأس العالم فرنسا
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