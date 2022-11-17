جلوب سوكر - أوسيمين يفوز بجائزة صاعد العام.. مينديش أفضل وكيل وبيمينتا صاحبة أفضل صفقة

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

احتفال فيكتور أوسيمين بالهدف - نابولي

توج النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بجائزة "اللاعب الصاعد" للعام، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي.

وتغلب أوسيمين على جافي لاعب وسط برشلونة، وفيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد.

كان ذلك هو الثلاثي الأخير المكون من أوسيمين وجافي وفالفيردي، ولكن ضمت الجائزة عدة مرشحين آخرين.

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أبرز هؤلاء المرشحين كانوا خوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي، وجود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند، وإدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد، وفرانشيسكو كونسيساو لاعب أياكس، وحرب عبد الله لاعب الشباب الإماراتي، ورايان جرافنبرش لاعب بايرن ميونيخ.

أيضا ضمت القائمة جوسكو جفارديول لاعب لايبزج، وإيلايتش موريبا لاعب فالنسيا، وبيدري لاعب برشلونة، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، ونونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان، ورافاييل لياو لاعب ميلان.

ويعيش أوسيمين بداية رائعة للموسم، حيث سجل 10 أهداف في 14 مباراة بجميع المسابقات مع نابولي.

وفاز البرتغالي جورجي مينديش بجائزة أفضل وكيل لاعبين، بينما فازت رافاييلا بيمينتا بجائزة أفضل صفقة لهذا الموسم، عن انتقال إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي.

فيكتور أوسيمين نابولي الدوري الإيطالي
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