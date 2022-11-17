الكشف عن مدة غياب نكونكو بعد استبعاده من كأس العالم

تحددت مدة غياب كريستوفر نكونكو لاعب منتخب فرنسا المستبعد حديثا من قائمة الفريق لخوض منافسات كأس العالم.

كريستوفر نكونكو النادي : لايبزج فرنسا

وغادر نكونكو معسكر الديوك بعد التعرض لإلتواء في الركبة ليُستدعى راندل كولو مواني بدلا منه.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن نكونكو سيغيب لمدة تترواح بين 6 إلى 8 أسابيع بسبب إلتواء الركبة.

ولم يغادر نكونكو فرنسا رفقة المنتخب إذ تعرض للإصابة في تدريبات الليلة الأخيرة قبل الرحيل إلى قطر.

وستكون أول مباراة لـ نكونكو رفقة لايبزيج في 20 يناير المقبل أمام بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

ووصل المنتخب الفرنسي أمس الأربعاء إلى قطر قبل 5 أيام على أولى مبارايتهم في كأس العالم.

ويبدأ حامل اللقب مشواره في المونديال بمواجهة أستراليا في الـ22 من نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار كل من تونس والدنمارك وأستراليا.