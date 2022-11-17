دي يونج: أتطلع لتحقيق حلمي.. وفان دايك من بين الأفضل في العالم

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

فرينيكي دي يونج - هولندا

يثق فرينكي دي يونج لاعب وسط هولندا في قدرات منتخب بلاده قبل خوض منافسات كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال دي يونج عبر "فيفا بلس": "أتوقع أن النسخة الأولى لي من كأس العالم ستكون تجربة رائعة، أتطلع لخوضها. لطالما كان خوض كأس العالم بمثابة حلم بالنسبة لي منذ أن كنت صغيرا، ولا يزال الأمر كذلك إلى الآن. أعتقد أن خوض كأس العالم يمثّل الإنجاز الأكبر لأي لاعب كرة قدم".

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وعن المدرب لويس فان جال أوضح "يتمتع بخبرة عريضة كمدرب على أعلى المستويات، وهو أمر جيد دائماً نظرًا لكونه اختبر الكثير من الظروف المختلفة، وهو يدرك مدى الضغط في حالات كهذه، ولهذا أعتقد أنه من المفيد دوماً أن يملك أحدهم خبرة كبيرة، ويكون على دراية بما يريد. إنه يحضّرنا جيداً للمباريات، والجميع على دراية بما ينتظرنا".

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دور فان دايك

وعن زميله فيرجيل فان دايك شدد "إنه لاعب بالغ الأهمية بالنسبة لنا، كما يتمتع بالكثير من الصفات ويشكل إضافة نوعية للفريق، إنه قائد جيد يحافظ على تقارب الجميع وينظّم الأمور على المستطيل الأخضر".

وتابع "التدريب مع فيرجيل هو بمثابة تجربة رائعة، إذ يرغب المرء بالتدريب مع أكبر قدر ممكن اللاعبين الممتازين، وفيرجيل هو من بين الأفضل في العالم. إنه شخص عظيم، وأنا سعيد لكونه معنا".

مجموعة متوازنة

وعن دور المجموعات علق "لا يجب الاستهانة بالمجموعة، لاحظتُ تفاعل الناس مع نتيجة القرعة، ولكني أعتقد أننا أمام مجموعة قوية، يجب أن نكون في قمة مستوانا إن أردنا التأهل. لديّ ثقة بكل المنتخبات التي سنواجهها، فهوية الدولة التي تمثلها غير مهمة".

واختتم "المنتخبات الثلاثة التي نلعب معها عظيمة وتتمتع بمستوى ممتاز، وسنرى كيف ستسير الأمور".

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