النني: مواجهة بلجيكا استعداد للمنافسات المقبلة.. ونشعر بالحزن للغياب عن كأس العالم

يرى محمد النني لاعب وسط منتخب مصر أن مواجهة بلجيكا الودية ستكون فرصة للاستعداد للمنافسات المقبلة للفراعنة.

محمد النني النادي : أرسنال مصر

ويلعب منتخب مصر أمام بلجيكا وديا في الخامسة من مساء غدا الجمعة في الكويت.

وقال النني في المؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام بلجيكا صعبة ونعلم أنها مباراة كبيرة لكن منتخب مصر كبير".

وشدد "نستعد بمواجهة بلجيكا من أجل المستقبل والمنافسات المقبلة".

وكشف النني "فيتوريا صاحب الحق في استدعاء اللاعبين وجميعنا نشعر بالحزن بسبب عدم الوصول إلى كأس العالم".

واختتم محمد النني تصريحاته "نعمل على تحقيق الأفضل في الفترات المقبلة للمنتخب".

ويستعد منتخب مصر للمباراة بقائمة تضم 24 لاعبا بعد انضمام مروان حمدي مهاجم المصري عقب استبعاد عمر مرموش بسبب الإصابة.

وغاب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق عن تدريبات اليوم بسبب شعوره بآلام عضلية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - مروان حمدي (المصري).

ويختتم منتخب مصر تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لودية منتخب بلجيكا المقرر لها الخامسة مساء غدا الجمعة.

وينهي منتخب بلجيكا استعداداته لمنافسات كأس العالم 2022 بمواجهة مصر وديا.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب بلجيكا مبارياته يوم 23 نوفمبر الجاري بمواجهة كندا.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا على ملعب جابر الأحمد الصباح الدولي.