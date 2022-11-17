فيتوريا: بلجيكا منافس صعب ويستعد لكأس العالم.. رؤيتي لكفاءة اللاعب وليس سنه

يرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن مواجهة بلجيكا الودية ستكون صعبة أمام منافس يستعد لكأس العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام بلجيكا وديا في الخامسة من مساء غدا الجمعة في الكويت.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "نواجه خصما كبيرا ويستعد لكأس العالم ونعلم أنها مباراة صعبة لكننا مستعدون".

وكشف "أنظر لكفاءة اللاعب وعطائه في الملعب وليس لسنه، ومنتخب مصر يجمع بين الخبرة والشباب".

وأضاف "بالنسبة لي المباراة الودية مثل الرسمية ولا بد من تحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم فيتوريا تصريحاته "لدينا لاعبين كبار ومحترفونا مميزون، ونواجه أيضا منتخب مميز".

ويستعد منتخب مصر للمباراة بقائمة تضم 24 لاعبا بعد انضمام مروان حمدي مهاجم المصري عقب استبعاد عمر مرموش بسبب الإصابة.

وغاب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق عن تدريبات اليوم بسبب شعوره بآلام عضلية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - مروان حمدي (المصري).

ويختتم منتخب مصر تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لودية منتخب بلجيكا المقرر لها الخامسة مساء غدا الجمعة.

وينهي منتخب بلجيكا استعداداته لمنافسات كأس العالم 2022 بمواجهة مصر وديا.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب بلجيكا مبارياته يوم 23 نوفمبر الجاري بمواجهة كندا.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا على ملعب جابر الأحمد الصباح الدولي.