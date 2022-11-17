غياب حمدي فتحي عن مران منتخب مصر بسبب آلام عضلية

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حمدي فتحي

حصل حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر على راحة من تدريبات الفريق اليوم بسبب آلام عضلية.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

مصر

وكشف المنتخب عن تفضيل الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وبالتنسيق مع محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من التدريبات.

وشعر حمدي فتحي بآالام عضلية وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات.

أخبار متعلقة:
صلاح يغادر معسكر منتخب مصر من أجل جلوب سوكر.. وموعد عودته كرة يد - حلم المونديال يتأجل.. السنغال تنهي مغامرة سيدات مصر في إفريقيا جمل فنية وتسديد على المرمى في مران منتخب مصر بالكويت موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة

ويختتم منتخب مصر تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لودية منتخب بلجيكا المقرر لها الخامسة مساء غدا الجمعة.

وينهي منتخب بلجيكا استعداداته لمنافسات كأس العالم 2022 بمواجهة مصر وديا.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب بلجيكا مبارياته يوم 23 نوفمبر الجاري بمواجهة كندا.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا على ملعب جابر الأحمد الصباح الدولي.

وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - مروان حمدي (المصري).

منتخب مصر حمدي فتحي
نرشح لكم
النني: مواجهة بلجيكا استعداد للمنافسات المقبلة.. ونشعر بالحزن للغياب عن كأس العالم فيتوريا: بلجيكا منافس صعب ويستعد لكأس العالم.. رؤيتي لكفاءة اللاعب وليس سنه صلاح يغادر معسكر منتخب مصر من أجل جلوب سوكر.. وموعد عودته زيزو: نريد الاستمتاع بلعبنا ضد بلجيكا.. وفيتوريا يهتم بالتفاصيل جمل فنية وتسديد على المرمى في مران منتخب مصر بالكويت موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة طاهر: فيتوريا يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا من أجل الجمهور محمد صلاح ينضم لمران منتخب مصر في الكويت
أخر الأخبار
الكشف عن مدة غياب نكونكو بعد استبعاده مع فرنسا من كأس العالم 11 دقيقة | قطر 2022
دي يونج: أتطلع لتحقيق حلمي.. وفان دايك من بين الأفضل في العالم 40 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - السنغال.. ثيبوديان سيسيه 58 دقيقة | قطر 2022
النني: مواجهة بلجيكا استعداد للمنافسات المقبلة.. ونشعر بالحزن للغياب عن كأس العالم ساعة | منتخب مصر
فيتوريا: بلجيكا منافس صعب ويستعد لكأس العالم.. رؤيتي لكفاءة اللاعب وليس سنه ساعة | الكرة المصرية
غياب حمدي فتحي عن مران منتخب مصر بسبب آلام عضلية ساعة | منتخب مصر
كوادي: نؤمن أن كرة القدم للجميع وسنحترم القواعد في قطر ساعة | قطر 2022
اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 2010 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول 4 رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج