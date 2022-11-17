غياب حمدي فتحي عن مران منتخب مصر بسبب آلام عضلية

حصل حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر على راحة من تدريبات الفريق اليوم بسبب آلام عضلية.

حمدي فتحي النادي : الأهلي مصر

وكشف المنتخب عن تفضيل الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وبالتنسيق مع محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من التدريبات.

وشعر حمدي فتحي بآالام عضلية وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات.

ويختتم منتخب مصر تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لودية منتخب بلجيكا المقرر لها الخامسة مساء غدا الجمعة.

وينهي منتخب بلجيكا استعداداته لمنافسات كأس العالم 2022 بمواجهة مصر وديا.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب بلجيكا مبارياته يوم 23 نوفمبر الجاري بمواجهة كندا.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا على ملعب جابر الأحمد الصباح الدولي.

وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - مروان حمدي (المصري).