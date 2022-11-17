كوادي: نؤمن أن كرة القدم للجميع وسنحترم القواعد في قطر

يؤمن كونور كوادي مدافع منتخب إنجلترا أن كرة القدم للجميع وأنه وفريق سيحترم قواعد دولة قطر المستضيفة لمنافسات كأس العالم.

كونور كوادي النادي : إيفرتون إنجلترا

وتنطلق منافسات كأس العالم يوم الأحد المقبل ولأول مرة في دولة عربية.

وقال كوادي في المؤتمر الصحفي: "نحن هنا من أجل لعب كرة القدم وتركيزنا كفريق على ذلك".

وبسؤاله عن الجلوس على الركبة قبل المباراة في كأس العالم مثلما يحدث في الدوري أجاب "لم نتحدث عن الأمر كفريق حتى الآن، في الوقت الحالي كنا نركز فقط فيما يتعلق بالمباراة القادمة".

وشدد كوادي "أعلم أن هذا السؤال سيتم طرحه في الأيام القليلة المقبلة فيما يتعلق بالطريقة التي سنبدأ بها يوم الإثنين، ولكن تركيزنا كان على كرة القدم فقط".

ويلعب كوادي مدافع منتخب إنجلترا في فريق إيفرتون على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون.

أما عن الجدل حول استضافة قطر أوضح "من وجهة نظرنا كفريق نؤمن أن كرة القدم للجميع، هذا ما نؤمن به كفريق وأشخاص ولاعبين".

وكشف كوادي "نحن هنا في بلد سنحترم قواعدها وكل ما يجري فيها، نحن جميعا هنا من أجل شيء واحد وهو لعب كرة القدم".

وتابع "كرة القدم للجميع ويجب إشراك الجميع في رياضتنا الرائعة هذا ما نؤمن به، ونحن في وضع حيث نتواجد هنا وسنحترم كل ما يجري في قطر ولكننا سندافع عما ندافع عنه".

واختتم كوادي تصريحاته "بالطبع نشعر بالحزن لأن عددا من مشجعي إنجلترا لن يحضروا إلى هنا، هم يدعموننا ويدفعوننا للأمام وهذا ما نريده كفريق، وسنستمر في الإيمان بأنفسنا".

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية بجوار منتخبات إيران وأمريكا وويلز.

ويفتتح منتخب إنجلترا مبارياته بمواجهة إيران يوم الإثنين المقبل في الثالثة عصرا.