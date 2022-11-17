اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 2010

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 16:09

كتب : محمود صلاح

إنيستا ضد هولندا في مونديال 2010

هل تعلم طرفي مباراة نهائي كأس العالم 2010؟

نهائي كأس العالم 2010 كان واحدا من أمتع المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.

اختبر معلوماتك عن نهائي مباراة كأس العالم 2010.

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