اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 2010

جنابري يتحدث عن الفارق بين لوف وفليك.. والثأر من إسبانيا

رئيس فرنسا ردا على انتقادات استضافة قطر للمونديال: لا أعتقد أن الرياضة يجب أن تكون سياسية

بعد إصابة نكونكو.. الاتحاد الفرنسي يدعم كامافينجا ضد العنصرية

ووكر يغيب عن إنجلترا في مواجهة إيران

خرق القانون 232 مرة.. الاتحاد الإنجليزي يتهم إيفان توني ويمنحه مهلة للرد

حوار – رونالدو: كنت قريبا من مانشستر سيتي.. الجيل اختلف وهؤلاء أكثر من يعجبوني في يونايتد

فان جال يعلق على مقاطعة جمهور هولندا لـ كأس العالم في قطر

ألمانيا تنتصر على عمان في مباراتها الأخيرة قبل كأس العالم