تفاصيل إصابة حارس مرمى تونس قبل كأس العالم.. وموعد القرار النهائي

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم تفاصيل إصابة البشير بن سعيد حارس مرمى نادي الاتحاد المنستيري.

وتعرض حارس منتخب نسور قرطاج للإصابة قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: "إصابة اللاعب البشير بن سعيد تستوجب على الأقل راحة بأسبوع وفحوصات جديدة يوم 20 نوفمبر".

"بعد الانتهاء من كل الفحوصات المستوجبة للاعب البشير بن سعيد إثر الأوجاع التي أحس بها يوم الأمس ، تأكد وجود إصابة عضلية تستوجب على الأقل راحة بأسبوع ".

"هذا وقد قرر الإطار الطبي بالتنسيق مع الناخب الوطني إعادة الفحص بالرنين المغنطيسي يوم 20 نوفمبر لتقييم مدى تطور وتحسن الاصابة لكي يتخذ الاطار الفني القرار الذي يراه مناسبا باعتبار أن آخر أجل قانوني لتغيير لاعب مصاب هو اليوم الذي يسبق مباشرة مقابلة المنتخب التونسي ضد الدانمارك التي سوف تجرى يوم 22 نوفمبر 2022 والتي لا يستطيع البشير بن سعيد المشاركة فيها في كل الأحوال بسبب هذه الإصابة".

"نرجو الشفاء العاجل للاعب البشير بن سعيد الذي أظهر دائما انضباطه وجديته في العمل".

وتضم قائمة منتخب تونس 4 حراس مرمى وهم: أيمن دحمان (الصفاقسي التونسي) - أيمن البلبولي (النجم الساحلي التونسي) - بشير بن سعيد (اتحاد المنستير التونسي) - معز حسن (الإفريقي التونسي).

حارس الاتحاد المنستيري صاحب الـ27 عاما خاض 10 مباريات دولية بقميص منتخب تونس.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب كل من الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

ولم يسبق لتونس أن تخطت مرحلة المجموعات في كأس العالم خلال مشاركاتها الـ5 السابقة.