اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 2006

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 15:12

كتب : محمود صلاح

تألق ريبيري الكاسح مع مارسيليا أهداه شرف المشاركة مع منتخب بلاده فرنسا في 2006 ليجاور الأسطوري زين الدين زيدان في رحلة المونديال التي انتهت بخسارة اللقب في النهائي أمام إيطاليا.

هل تعلم طرفي مباراة نهائي كأس العالم 2006؟

نهائي كأس العالم 2006 كان واحدا من أمتع المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.

اختبر معلوماتك عن نهائي مباراة كأس العالم 2006.

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منتخب فرنسا منتخب إيطاليا كويز في الجول كأس العالم 2022
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