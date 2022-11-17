اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 2006

هل تعلم طرفي مباراة نهائي كأس العالم 2006؟

نهائي كأس العالم 2006 كان واحدا من أمتع المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.

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