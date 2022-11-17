جنابري يتحدث عن الفارق بين لوف وفليك.. والثأر من إسبانيا

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري مع ألمانيا أمام البرتغال

كشف سيرج جنابري لاعب منتخب ألمانيا عن الفارق بين المدرب الحالي هانز فليك والمدرب السابق يواكيم لوف في تدريب منتخب بلاده.

ويقود فليك منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بعدما تولى المهمة خلفا ليواكيم لوف منذ أغسطس 2021.

وقال جنابري عبر "فيفا بلس": "تجمعني مع فليك علاقة جيدة ووثيقة. أعرفه منذ مروره ببايرن ميونخ، بل قبل ذلك عندما كنت ألعب في منتخبات الناشئين حيث كان يرافقنا في ذلك الوقت. نحن نعرف إذن بعضنا منذ وقت طويل، وهو دائمًا يبني علاقات جيدة مع اللاعبين. إنه قوي على المستوى الشخصي، ومن المفيد للمدرب أن تكون لديه علاقة جيدة مع اللاعبين".

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وعن مقارانته بيواكيم لوف أوضح "نعم، هناك اختلاف بسيط، فقد أصبحنا نركز أكثر على الضغط المتقدم، ونتقدم بشراسة أكبر إلى الأمام. يمكنني القول إن هذه هي الأمور التي تختلف قليلًا تحت قيادة فليك. ففي السابق، كنا نسعى أكثر للسيطرة على الكرة من أجل بناء اللعب بشكل هادئ، والسيطرة على اللعب".

وعن الاستعداد لخوض كأس العالم " الحماسة عادت إلى أجواء الفريق، والمنتخب الألماني دائما ما يضع أهدافا كبيرة ويطمح لتحقيق نتائج جيدة، لهذا أعتقد أنه لا توجد هناك اختلافات كثيرة. نحن نتطلع للعب من جديد بعد أدائنا غير الجيد في البطولة الأوروبية. لذلك أعتقد أننا متلهفون أكثر للنهائيات العالمية".

الثأر من إسبانيا

وعن مواجهة إسبانيا شدد "نحن نرغب في تحقيق الفوز. أعتقد أنها ستكون المباراة الحاسمة لأنها ستحدد صدارة المجموعة أو المركزين الأولين. يجب علينا الفوز في هذه المباراة ونحن نريد الفوز بها، لكي نثأر من هزيمتنا الأخيرة ضدهم".

وواصل "نحن نعلم أن مباراتنا الأخيرة ضد إسبانيا لم تكن جيدة. وأنا لا أستهين بالمنتخب الياباني، فهو يضم الكثير من اللاعبين الذي يمارسون في دوريات كبيرة مثل البوندسليجا والدوري الإنجليزي الممتاز. ربما كوستاريكا هي الفريق الأقل حظا لكن خلال البطولة يكون كل منتخب في غاية الحماسة، يتعين علينا التعامل مع جميع المباريات بنفس الاحترام والحافز وتقديم أفضل أداء لدينا".

واختتم "أعتقد أنها ستكون بطولة ناجحة. نحن نطمح لتحقيق الكثير، وكما قلت مسبقا، لم تكن مشاركتنا في بطولة أوروبا جيدة، لهذا نريد أن نحقق نتيجة أفضل في النهائيات العالمية. لدينا ما يكفي من المؤهلات كما تمكنا من تجاوز تداعيات هذه البطولة الصعبة. لذلك، سنسافر إلى قطر ونحن واثقون من أنفسنا وهدفنا واضح ألا وهو تحقيق النجاح المنشود".

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

سيرج جنابري هانز فليك يواكيم لوف
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