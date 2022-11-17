وكالة الأنباء العراقية: طائرة خاصة تنقذ ودية كوستاريكا

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

كوستاريكا

يبذل الاتحاد العراقي لكرة القدم جهود مضنية من أجل إنقاذ مباراة منتخب بلاده الودية أمام كوستاريكا بمدينة البصرة.

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" أشارت إلى إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا ألغيت بسبب رفض المنتخب الكوستاريكي ختم جوازاته لدى دخول الأراضي العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن مصدر حكومي عراقي كشف عن تخصيص طائرة خاصة لاعادة نقل المنتخب الكوستاريكي من الكويت الى البصرة.

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وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع": "تم تخصيص طائرة خاصة لإعادة نقل المنتخب الكوستريكي من الكويت الى البصرة، لاجراء المباراة الودية المتفق على اقامتها اليوم الخميس في ملعب البصرة الدولي".

وأضاف "محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال توجها الى الكويت لاصطحاب المنتخب الكوستاريكي بالطائرة الخاصة الى البصرة ".

منتتخب كوستاريكا عاد إلى الكويت عقب أزمة ختم الجوازات وكانت المباراة في طريقها للإلغاء.

وكان من المقرر أن يلعب العراق ضد كوستاريكا مباراة دولية ودية اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ويستعد منتخب كوستاريكا لخوض منافسات كأس التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتفتتح كوستاريكا مبارياتها بصدام قوي أمام إسبانيا يوم 23 نوفمبر في استاد الثمامة.

ثم تواجه اليابان يوم 27 نوفمبر في ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.

وتختتم الدور الأول بمباراة قوية أمام ألمانيا يوم 1 ديسمبر على استاد البيت.

منتخب العراق كوستاريكا
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