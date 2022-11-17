الدرجة الثانية - المصرية للاتصالات يتقدم بشكوى ضد طاقم تحكيم مباراة السكة الحديد

تقدم مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات بشكوى رسمية إلى رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مواجهة السكة الحديد.

ووصف النادي ما حدث في المباراة بالتعنت الواضح من جانب حكم المباراة والمساعد الثاني بسبب أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة المباراة.

وطالب "المصرية للاتصالات" لجنة الحكام بفتح تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم تجاه هذا التصرف وما وجدوه من أخطاء تحكيمية واضحة خلال المباراة أثرت على نتيجتها.

وجاء التوضيح في بيان مجلس إدارة المصرية للاتصالات كالآتي:

- الهدف الأول لنادي السكة الحديد من تسلل واضح

- ضرب لاعب السكة بدون كرة ضد لاعب الاتصالات مما نتج عنه إصابة وحدوث نزيف دم من الرأس ولم يحتسب الحكم أي مخالفة ولكنه اضطر لإيقاف اللعب بسبب النزيف.

- عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لفريق الاتصالات نتيجة لمس الكرة ليد لاعب فريق السكة الجديد داخل منطقة جزاء المنافس.

- عدم تمركز الحكم المساعد الثاني ويدعى أحمد طارق في معظم هجمات المصرية للاتصالات ضد السكة الحديد وتعنته الواضح وبشكل متسرع ومستفز في رفع راية التسلل دون وجه حق.

- كثرة الالتحامات المتعمدة من لاعبي السكة الحديد ضد لاعبي المصرية للاتصالات أمام مرأى ومسمع الحكم دون اتخاذ أي قرارات إدارية ضد المخالفين.