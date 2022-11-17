نيمار: 4 منتخبات تنافس البرازيل على كأس العالم

كشف نيمار دا سيلفا قائد منتخب البرازيل عن 4 منتخبات تنافس منتخب بلاده على الوصول إلى نهائي كاس العالم 2022 بقطر.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال نيمار عبر صحيفة "تلجراف" البريطانية: "الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، أعتقد أن هذه المنتخبات ستنافس البرازيل على الوصول إلى نهائي كأس العالم".

وأضاف "المنتخب الإنجليزي أيضا من الواضح أن لديه فرصة كبيرة لتقدم بطولة مميزة. أنا معجب حقا بهاري كين وجادون سانشو. أحب نوعية اللاعبين الذين يملكون نفس صفاتهم".

وتابع "الفوز بكأس العالم هو حلمي الأكبر منذ أن عرفت ما تعني كرة القدم. الآن حصلت على فرصة أخرى لتحقيق حلمي وأمل أن أفعل ذلك".

ويلعب منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات صربيا والكاميرون وسويسرا.

وسيبدأ منتخب البرازيل منافسات مونديال قطر في مواجهة المنتخب الصربي ضمن الجولة الأولى يوم 24 نوفمبر.

ويواجه السامبا نظيره منتخب سويسرا في الـ28 من الشهر نفسه، قبل ختام دور المجموعات بمواجهة الكاميرون في 2 ديسمبر المقبل.