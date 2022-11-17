مران الأهلي - عبد المنعم يرتدي واق الوجه ويستكمل البرنامج التأهيلي.. وجديد عمار حمدي

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - تدريبات الأهلي

ارتدى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي واق للوجه خلال تدريبات الفريق على ملعب التتش اليوم الخميس.

محمد عبد المنعم

النادي : الأهلي

عمار حمدي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويواصل الأهلي استعداداته لخوض منافسات ربع نهائي كأس مصر للنسخة الماضية والمقرر له يوم 27 من نوفمبر الجاري.

واستعان عبد المنعم بـ واق الوجه بعد أن أجرى جراحة إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف تحت إشراف أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين.

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وأدى عبد المنعم الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به لتجهيز عودته بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على فترتين بينما يعود غدا الجمعة إلى فترة واحدة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.

وسبق مران اليوم محاضرة عقدها مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين داخل التتش للحديث عن كافة الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه.

وخاض اللاعبون جزءا بدنيا قبل تطبيق النواحي الخططية التي يحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذها خلال المران.

كما أدى الثنائي أليو ديانج وعمار حمدي تدريبات تأهيلية قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

إذ أدى ديانج تدريبات منفردة ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة بعد شكوته من إصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

وقطع عمار حمدي شوطا كبيرا في طريق العودة إلى المشاركة الجماعية بعدما وصل إلى المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

ويخضع عمار حمدي لفحص طبي خلال الأسبوع المقبل لتحديد مشاركته التدريجية في التدريبات.

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