فيديو في الجول - احتفال لاعبات الأهلي والجماهير بتحقيق دوري مرتبط السيدات

حقق فريق سيدات الأهلي لقب دوري المرتبط لكرة السلة للمرة الثامنة على التوالي بعد الفوز على سبورتنج.

ونجح فريق السيدات في تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب رغم خسارة فريق المرتبط تحت 16 عاما في المباراتين.

وجاءت تصريحات لاعبات الأهلي بعد التتويج كالآتي:

ميرال أشرف:

"سعيدة جدا بتحقيق تلك البطولة، تعبنا منذ بدايتها والحمد لله ربنا كرمنا بتحقيق اللقب في النهاية".

"الجماهير كانت داعم لنا منذ انطلاق البطولة ودعمونا في النهائي وكان ذلك حافز أكبر بالنسبة لنا".

"طارق خيري المدير الفني وجه رسالته لنا منذ البداية بعدم النظر لنتيجة المرتبط واعتبار أنهم خسروا المباراتين وأن علينا تحقيق الفوز في المباراتين أيا كانت النتيجة".

ثريا محمد:

"أشكر فريقي على الأداء الرجولي في مباراة سبورتنج منذ أول دقيقة وحتى النهاية".

"لم نحقق الفوز في المباراتين فقط مع خسارة المرتبط، ولكن نجحنا في تحقيق الفوز بفارق كبير من النقاط".

"سعيدة جدا بكوني أحد أسباب المكسب وتحقيق جائزة أفضل مسددة للرميات الثلاثية، وحققنا ثلاث جوائز فردية وهو ما يعني تفوق الفريق بالكامل".

"الجمهور أهم شيء والأفضل ولذلك حققنا الفوز بمجهوداتهم وكان علينا ذلك حتى لا يعود حزين بعد المباراة".

نادين سلعاوي:

"بالنسبة لي التتويج نتيجة مجهود ثلاثة أشهر، وحصد لقب هدافة البطولة للمرة الثانية على التوالي أمر رائع جدا على المستوى الشخصي".

"الجمهور سبب في انتصارنا على سبورتنج وارتباطي بهم لأنني بنت النادي، وكان علينا إسعادهم".

"لم نتأثر بخسارة فريق المرتبط وهدفنا من البداية كان تحقيق الفوز في أي مباراة نخوضها".

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