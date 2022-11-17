رئيس فرنسا ردا على انتقادات استضافة قطر للمونديال: لا أعتقد أن الرياضة يجب أن تكون سياسية

رفض إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الانتقادات الموجهة لإقامة كأس العالم في قطر.

ووجهت عدة دول انتقادات بسبب إقامة كأس العالم في قطر وهو ما رفضته دول أخرى.

ووجه الاتحاد القطري لكرة القدم الشكر للاتحادات التي دعت إلى إبعاد كرة القدم وكأس العالم عن أي أمر يعكر صفوها.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمدينة بانكوك التايلاندية لحضور مؤتمر أبيك "لا أعتقد أن الرياضة يجب أن تكون سياسية".

وشدد ماكرون "يجب طرح مثل تلك الأسئلة عند منح البطولة، سواء تعلق الأمر بالمناخ أو حقوق الإنسان".

واختتم ماكرون تصريحاته "لن أنفسنا السؤال في كل مرة تكون البطولة هنا".

واتفق رد ماكرون مع نداء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" للبلدان المشاركة للتركيز على كرة القدم فقط.

وأشار القصر الرئاسي في فرنسا إلى زيارة ماكرون إلى قطر حال تأهل منتخب الديوك إلى ربع النهائي.

وكان ماكرون حاضرا في تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 حتى أنه شارك في الاحتفالات بعد النهائي ضد كرواتيا.

حامل لقب المونديال يلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من تونس والدنمارك وأستراليا.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في المونديال بمواجهة أستراليا في الـ22 من نوفمبر الجاري.