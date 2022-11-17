بعد إصابة نكونكو.. الاتحاد الفرنسي يدعم كامافينجا ضد العنصرية

دعم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لاعب المنتخب إدواردو كامافينجا أمام الرسائل العنصرية.

وتعرض إدواردو كامافينجا للهجوم برسائل عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرض كريستوفر نكونكو لاعب المنتخب للإصابة.

واستبعد منتخب فرنسا، نكونكو مهاجم الفريق من قائمة كأس العالم للإصابة.

وكانت قد تأكدت إصابة نكونكو بالتواء في الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من زميله في المنتخب كامافينجا.

وكشف حساب منتخب فرنسا عبر حسابه الرسمي "جمعينا خلفك يا كامافينجا".

وأضاف الحساب "بعد إصابة نكونكو كان كامافينجا ضحية الرسائل العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين تلك الهجمات بأشد العبارات الممكنة ويدعم إدواردو".

واستدعى منتخب فرنسا راندال كولو مواني مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني بديلا لـ كريستوفر نكونكو بعد استبعاده للإصابة في كأس العالم 2022.

وشارك المهاجم الفرنسي مع فرانكفورت الموسم الحالي في 23 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 آخرين.

حامل لقب المونديال يلعب في المجموعة الرابعة بجانب كل من تونس والدنمارك وأستراليا.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في المونديال بمواجهة أستراليا في الـ22 من نوفمبر الجاري.