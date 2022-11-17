بي إن: ختم الجوازات يلغي مباراة العراق وكوستاريكا

ألغيت المباراة الدولية الودية بين منتخبي العراقي وكوستاريكا في مدينة البصرة العراقية بحسب "بي إن سبورتس".

وكان من المقرر أن يلعب العراق ضد كوستاريكا مباراة دولية ودية اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأوضحت شبكة القنوات القطرية أن مباراة العراق وكوستاريكا ألغيت بسبب رفض المنتخب الكوستاريكي ختم جوازاته لدى دخول الأراضي العراقية.

ويستعد منتخب كوستاريكا لخوض منافسات كأس التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتتواجد كوستاريكا في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022.

وتفتتح كوستاريكا مبارياتها بصدام قوي أمام إسبانيا يوم 23 نوفمبر في استاد الثمامة.

ثم تواجه اليابان يوم 27 نوفمبر في ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.

وتختتم الدور الأول بمباراة قوية أمام ألمانيا يوم 1 ديسمبر على استاد البيت.