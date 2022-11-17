مواعيد مباريات الخميس 17 نوفمبر 2022.. استعدادات كأس العالم بلقاءات ودية مستمر
الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 10:18
كتب : FilGoal
تواصل المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر استعداداتها بخوض مباريات ودية.
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مباريات ودية
يلعب منتخب غانا أمام سويسرا في تمام الثانية عشر ظهرا على استاد آل نهيان.
ويلعب منتخب إسبانيا أمام الأردن في تمام السادسة مساء ويقام على استاد عمان الدولي.
أما منتخب المغرب فيواجه فريق جورجيا في تمام السادسة مساء والمقام على استاد الشارقة.
وتختتم المباريات الودية بمواجهة بين البرتغال أمام نيجيريا في التاسعة إلا ربع مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس 2.
بينما تقرر تأجيل مواجهة كوستاريكا الودية أمام العراق والتي كان مقررا لها في الرابعة عصرا.
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