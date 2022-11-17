مرتضى منصور: نادي الزمالك لا يوجد به جنيه.. والقادم أسوأ

طالب مرتضى منصور رئيس الزمالك بضرورة رفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك في أسرع وقت حتى لا يدخل النادي في أزمات.

وعقد مرتضى منصور اجتماعا عاجلا مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وعقب نهاية الجلسة تحدث موجها حديثه للجمهور.

وقال مرتضى عبر فيديو بالقناة الخاصة به بموقع يوتيوب: "نادي الزمالك لا يوجد به جنيه والقادم أسوأ".

وأضاف "منذ 3 شهور ونحن نقاتل من أجل توفير مرتبات العمال وتسديد مقدمات لاعبي كرة القدم".

وأكمل "لنا ملايين الجنيهات في البنوك وغير قادرين على الحصول على جنيه واحد منها".

وأتم تصريحاته "أزمات النادي ستزداد بسبب استمرار الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك".