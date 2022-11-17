ووكر يغيب عن إنجلترا في مواجهة إيران

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 00:44

كتب : FilGoal

كايل ووكر - إنجلترا - كرواتيا

سيغيب كايل ووكر عن منتخب إنجلترا ضد إيران في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده بكأس العالم.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد نظيره الإيراني يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الأولى من كأس العالم.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن كايل ووكر شارك في الحصة التدريبية الأولى لمنتخب إنجلترا.

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وأضافت شبكة القنوات القطرية أن نجم مانشستر سيتي رغم مشاركته في الحصة التدريبية إلا أنه غير جاهز ولن يخوض المباراة الافتتاحية لمنتخب الأسود الثلاثة أمام إيران.

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وأجرى ووكر جراحة في الفخذ بعدما تعرض للإصابة في فوز مانشستر سيتي 6-3 على غريمه مانشستر يونايتد قبل 6 أسابيع من كأس العالم.

وولكر (32 عاما) خاض 70 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وسجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

ويلعب منتخب إنجلترا في كأس العالم في المجموعة الثانية رفقة كل من إيران وأمريكا وويلز.

كايل ووكر كأس العالم 2022
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