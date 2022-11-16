زيزو: نريد الاستمتاع بلعبنا ضد بلجيكا.. وفيتوريا يهتم بالتفاصيل

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر - زيزو

قال أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر إن اللاعبين يريدون الاستمتاع بمواجهة بلجيكا الودية التي ستقام الجمعة المقبلة.

وتحدث زيزو لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "خضنا معسكر جيد وحصلنا على راحة وانضم لنا المحترفين، المعسكر جميل وأجواء جادة للغاية ومعسكر مبشر لمباراة نتماناها تخرج بشكل جيد".

وواصل "مباراة أمام منتخب كبير يضم لاعبين يلعبون في أفضل أندية العالم وروي فيتوريا المدرب يأخذ كل مباراة بجدية كبيرة وحتى مباراتي النيجر وليبيريا كنا نخوضهما بجدية كبيرة للغاية".

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وشدد "سنحاول الخروج بأكثر عدد من المكاسب من المباراة".

وأتم زيزو حديثه "نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية وأن نستمتع بالكرة التي نقدمها في تلك النوعية من المباريات".

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبلة في الكويت في ملعب جابر الأحمد الدولي.

زيزو منتخب مصر
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