خرق القانون 232 مرة.. الاتحاد الإنجليزي يتهم إيفان توني ويمنحه مهلة للرد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك إلى إيفان توني هداف برينتفورد.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن توني قام بخرق القانون والمراهنة 232 مرة خلال 4 سنوات في الفترة بين 25 فبراير 2017 و 23 يناير 2021.

وسجل توني (26 عاما) 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكنه غاب عن مكان في تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

رد بيرنتفورد

وقال برينتفورد في بيان ردا على الاتحاد الإنجليزي "النادي يجري مناقشات مع إيفان وممثليه القانونيين. وستستمر هذه المحادثات على انفراد. لن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم الانتهاء من الأمر".

ومنح الاتحاد الإنجليزي مهاجم بيرنتفورد مهلة حتى 24 نوفمبر الجاري للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وتحظر قواعد الاتحاد الإنجليزي مشاركة اللاعبين أو أي من عناصر اللعبة في عمليات المراهنات على المباريات.

Club Statement: Ivan Toney — Brentford FC (@BrentfordFC) November 16, 2022

وسبق وأن تعرض كيران تريبيير لاعب نيوكاسل للإيقاف لمدة 10 أسابيع من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ديسمبر 2020 لتقديمه معلومات للآخرين للمراهنة على انتقاله من توتنام إلى أتلتيكو مدريد في ذلك التوقيت.