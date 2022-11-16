مرتضى منصور: اجتماع هام لمجلس إدارة الزمالك والقرارات بعد قليل

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اجتماع هام لمجلس إدارة نادي الزمالك".

وأضاف "وسنوافيكم بتفاصيل ما تم في الاجتماع بعد قليل بالصوت والصورة".

ويواصل الزمالك التدريبات الجماعية بدون اللاعبين الدوليين استعدادا لاستئناف الدوري المصري وكأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.