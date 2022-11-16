كرة يد - حلم المونديال يتأجل.. السنغال تنهي مغامرة سيدات مصر في إفريقيا

أنهى منتخب سيدات السنغال لكرة اليد مغامرة مصر في بطولة إفريقيا والمقامة في السنغال بعد إقصاء الفراعنة من ربع النهائي.

وتغلب منتخب سيدات السنغال على مصر بنتيجة 21-19 في ربع النهائي.

وبذلك تأهل منتخب السنغال إلى نصف النهائي وبالتالي منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في 2023.

وتعتبر تلك المشاركة القارية هي الأولى لمنتخب السيدات بعد غياب 10 أعوام.

وبدأ منتخب مصر اللقاء بصحوة إذ تقدم بنتيجة 4-0 في أول خمس دقائق.

ونجح منتخب سيدات السنغال في معادلة النتيجة بنتيجة 4-4 بعد 10 دقائق من المباراة.

وواصل منتخب السنغال صحوته ونجح في حسم الشوط الأول بنتيجة 9-7.

وسع الفريق السنغالي الفارق في الشوط الثاني وكانت النتيجة 13-9 بعد عشر دقائق.

ونجحت سيدات مصر في إدراك التعادل 17-17 في الدقيقة 21 وقبل تسع دقائق من النهاية.

ولم يشفع مستوى سيدات مصر في الدقائق الأخيرة لحسم المباراة إذ نجحت لاعبات السنغال في تسجيل 4 أهداف في الوقت الحاسم مقابل هدفين فقط لمصر.

ويلعب منتخب مصر أمام تونس غدا الخميس من أجل تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.