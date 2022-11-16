فان جال يعلق على مقاطعة جمهور هولندا لـ كأس العالم في قطر

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

لويس فان جال

علق لويس فان جال مدرب منتخب هولندا على مقاطعة جمهور بلاده حضور مباريات كأس العالم في قطر.

وقررعدد كبير من جمهور المنتخب الهولندي مقاطعة كأس العالم في قطر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال فان جال في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنهم محقون في فعل ذلك. يجب على الناس أن يفعلوا ذلك إذا شعروا بهذه الطريقة. لكني آمل أن نلعب بشكل رائع حتى عندما نصل إلى النهائي يمكنهم مشاهدتنا عبر التلفاز على الأقل ".

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وعن حضور 3000 آلاف هولندي فقط لقطر لدعم منتخب بلادهم أوضح "من الرائع أنهم هنا ونحتاج إلى دعمهم".

وتابع "علينا أن نلعب كأس العالم في البلدان التي تتمتع بأكبر قدر من الخبرة في كرة القد، لكن في الوقت ذاته المعسكر التدريبي الذي لدينا لا يمكن أن يكون أفضل. الفندق والتنظيم وكل شيء رائع. أتطلع حقا إلى البطولة، لكن الأهم من ذلك أن يشعر لاعبو فريقي بنفس الشعور".

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر والإكوادور والسنغال.

وتستهل الطواحين مشوارها في البطولة بمواجهة السنغال في الـ21 من نوفمبر الجاري في السادسة مساء.

كاس العالم منتخب هولندا
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