زروري بعد انضمامه لقائمة المغرب: حققت حلم الطفولة

علق أنس زروري لاعب بيرنلي الإنجليزي على قرار استدعائه لقائمة منتخب المغرب في كاس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكتب صاحب الـ22 عاما على حسابه عبر "إنستجرام": "حلمي تحقق. إنني سعيد وفخور بالدفاع عن ألوان المغرب في أفضل مسابقة بالعالم، أود توجيه الشكر لأقربائي وأسرتي والجماهير المغربية على مساندتها".

وتابع "دون نسيان المدرب على الثقة التي منحها لي وإعطائي فرصة تحقيق حلم الطفولة. ديما مغرب".

وجاء انضمام زروري تعويضا لغياب أمين حارث لاعب مارسيليا بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي.

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا إصابة نجمه المغربي أمين حاريث في الرباط الصليبي، مما يبعده عن المشاركة في المونديال بعدما كان اسمه في القائمة النهائية.

ويتألق زروري - 22 عاما - في صفوف بيرنلي بدوري القسم الثاني هذا الموسم، إذ سجل 8 أهداف وصنع 2 خلال 19 مباراة لعبها، وقاد فريقه للتربع على قمة المسابقة.