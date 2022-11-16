زروري بعد انضمامه لقائمة المغرب: حققت حلم الطفولة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 22:31

كتب : FilGoal

أنس زروري

علق أنس زروري لاعب بيرنلي الإنجليزي على قرار استدعائه لقائمة منتخب المغرب في كاس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكتب صاحب الـ22 عاما على حسابه عبر "إنستجرام": "حلمي تحقق. إنني سعيد وفخور بالدفاع عن ألوان المغرب في أفضل مسابقة بالعالم، أود توجيه الشكر لأقربائي وأسرتي والجماهير المغربية على مساندتها".

أخبار متعلقة:
بي إن: الإصابة تهدد حارس تونس بالحرمان من كأس العالم جمل فنية وتسديد على المرمى في مران منتخب مصر بالكويت ألمانيا تنتصر على عمان في مباراتها الأخيرة قبل كأس العالم سكالوني يفجر مفاجأة: هناك لاعبون ليسوا بخير ويمكننا إجراء تغيير في قائمة كأس العالم

وتابع "دون نسيان المدرب على الثقة التي منحها لي وإعطائي فرصة تحقيق حلم الطفولة. ديما مغرب".

وجاء انضمام زروري تعويضا لغياب أمين حارث لاعب مارسيليا بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي.

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا إصابة نجمه المغربي أمين حاريث في الرباط الصليبي، مما يبعده عن المشاركة في المونديال بعدما كان اسمه في القائمة النهائية.

ويتألق زروري - 22 عاما - في صفوف بيرنلي بدوري القسم الثاني هذا الموسم، إذ سجل 8 أهداف وصنع 2 خلال 19 مباراة لعبها، وقاد فريقه للتربع على قمة المسابقة.

منتخب المغرب كاس العالم
نرشح لكم
نعيم سليتي: سنترك بصمتنا في الأذهان.. ومواجهة فرنسا استثنائية رينار: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وهذا ما ينقصنا في مواجهة الأرجنتين هدف متأخر يقود كرواتيا للفوز على السعودية وديا قبل كأس العالم إبراهيم حسن يكشف سبب فشل مفاوضات تدريب المريخ السوداني مواعيد مباريات الأربعاء 16 نوفمبر 2022.. الإمارات ضد الأرجنتين وعمان تواجه ألمانيا كأس العالم – المغرب.. الأسود ستزأر مهما كان الثمن الجزيري ومعلول يقودان قائمة تونس النهائية لـ كأس العالم.. تواجد 4 حراس تقارير: انهيار حلم المونديال.. إصابة قوية لـ أمين حاريت مع مارسيليا
أخر الأخبار
زروري بعد انضمامه لقائمة المغرب: حققت حلم الطفولة 21 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الجزيرة يتفوق على الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط 34 دقيقة | كرة سلة
بي إن: الإصابة تهدد حارس تونس بالحرمان من كأس العالم 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
جمل فنية وتسديد على المرمى في مران منتخب مصر بالكويت 59 دقيقة | منتخب مصر
ألمانيا تنتصر على عمان في مباراتها الأخيرة قبل كأس العالم ساعة | قطر 2022
استراحة كرة يد - سيدات مصر (17)-(19) السنغال.. تقدم أصحاب الأرض مجددا ساعة | كرة يد
سكالوني يفجر مفاجأة: هناك لاعبون ليسوا بخير ويمكننا إجراء تغيير في قائمة كأس العالم ساعة | قطر 2022
نجم بيرنلي بديلا لـ أمين حارث في قائمة المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول