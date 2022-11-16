كرة سلة - الجزيرة يتفوق على الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 22:18

كتب : محمد سمير

الجزيرة - كرة سلة

عوض فريق رجال الجزيرة خسارة المرتبط بالفوز أمام الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط.

وكانت مباراة المرتبط تحت 16 عاما قد انتهت بفوز الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 73-62 في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب.

أما في مباراة الرجال والتي أقيمت على نفس الصالة فتغلب فريق الجزيرة على الاتحاد بنتيجة 77-73.

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وبات الجزيرة في حاجة لفوز فريق الرجال فقط بأي نتيجة في مباراة الإياب للتأهل إلى المباراة النهائية.

أما الاتحاد فيحتاج لفوز فريقي المرتبط والرجال من أجل حسم تأهله، أو فوز فريق الرجال بفارق أكثر من 4 نقاط حال خسارة المرتبط.

وتقام منافسات الإياب على نفس الصالة في برج العرب يوم الجمعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراتي المرتبط والرجال على الزمالك في طرف المباراة الأخرى بنصف النهائي.

وتقام منافسات ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط على صالة برج العرب.

بينما منافسات تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية ستقام على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

كما كشفت لجنة المسابقات إقامة النهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر يومي الثلاثاء والخميس 22 و24 نوفمبر على الترتيب الساعة 7:30 مساء.

وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر على نفس الملعب.

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