جمل فنية وتسديد على المرمى في مران منتخب مصر بالكويت

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - محمد صلاح - حازم إمام

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا مباراة ودية يوم الجمعة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

وبدأ المران بتدريبات بدنية وبعض الجمل الفنية أشرف عليها روي فيتوريا.

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وانتهى المران بفقرة تسديد على المرمى.

وأقيم المران بملعب نادي الكويت الذي يتدرب عليه منتخب مصر منذ وصوله.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا على ملعب جابر الأحمد الصباح الدولي.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة لكأس العالم بجانب كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

منتخب مصر بلجيكا
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