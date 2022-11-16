ألمانيا تنتصر على عمان في مباراتها الأخيرة قبل كأس العالم

فاز منتخب ألمانيا على عمان بهدف دون رد وديا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وحل منتخب ألمانيا ضيفا على عمان في ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي.

سجل هدف المباراة الوحيد نيكلاس فولكروج في الدقيقة 80 من عمر المباراة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وبدأ منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من مانويل نوير في حراسة المرمى.

وفي الدفاع جاء الرباعي لوكاس كلوسترمان وثيلو كيهرير وماتياس جنتر وديفيد راوم.

وفي الوسط الدفاعي تواجد إلكاي جوندوجان وليون جوريتزكا وأمامهما الثلاثي جوناس هوفمان وكاي هافيرتز وليروي ساني.

وقاد الهجوم يوسف موكوكو.

وفي الشوط الثاني أجرى هانز فليك مدرب ألمانيا ستة تبديلات بمشاركة كل من نيكلاس فولكروج وجوشوا كيميتش وجوليان براندت ونيكو شلوتيربيك وكريستيان جونتر وأرميل بيلا كوتشاب.

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من إسبانيا واليابان وكوستاريكا.