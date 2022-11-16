انتهت كرة يد - سيدات مصر (19)-(21) السنغال.. نهاية المباراة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - كرة يد

يلعب منتخب مصر لسيدات كرة اليد أمام السنغال في ربع نهائي بطولة إفريقيا والمقامة في السنغال.

ويصعد المتأهل من المباراة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا ولمنافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في نوفمبر 2023.

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نهاية المباراة بنتيجة 21-19

ق29 آخر دقيقة والتقدم للسنغال 21-18

ق24 السنغال تتقدم مجددا 19-17

ق21 التعاااااادل 17-17

ق20 الفارق يتقلص 17-16 للسنغال

مررو 10 دقائق والفارق يتسع بنتيجة 13-9 للسنغال

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

9-7 سيدات مصر يقلصن الفارق

6-5 أول تقدم للسنغال في الدقيقة 20

4-4 صحوة سنغالية والتعادل بعد 10 دقائق

4-0 تقدم مصري

3-0 لسيدات مصر بعد مرور 5 دقائق

انطلاق المباراة

كرة يد منتخب السيدات مصر السنغال
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