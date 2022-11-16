انتهت كرة يد - سيدات مصر (19)-(21) السنغال.. نهاية المباراة
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 21:15
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر لسيدات كرة اليد أمام السنغال في ربع نهائي بطولة إفريقيا والمقامة في السنغال.
ويصعد المتأهل من المباراة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا ولمنافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في نوفمبر 2023.
---------------------
نهاية المباراة بنتيجة 21-19
ق29 آخر دقيقة والتقدم للسنغال 21-18
ق24 السنغال تتقدم مجددا 19-17
ق21 التعاااااادل 17-17
ق20 الفارق يتقلص 17-16 للسنغال
مررو 10 دقائق والفارق يتسع بنتيجة 13-9 للسنغال
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
9-7 سيدات مصر يقلصن الفارق
6-5 أول تقدم للسنغال في الدقيقة 20
4-4 صحوة سنغالية والتعادل بعد 10 دقائق
4-0 تقدم مصري
3-0 لسيدات مصر بعد مرور 5 دقائق
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كرة يد - حلم المونديال يتأجل.. السنغال تنهي مغامرة سيدات مصر في إفريقيا كرة يد - من أجل حلم المونديال.. السنغال منافس منتخب سيدات مصر في بطولة إفريقيا كرة يد - خطوة على حلم المونديال.. سيدات مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا كرة يد - منتخب سيدات مصر يحقق ثاني انتصاراته ويهزم المغرب في بطولة إفريقيا كرة يد - الانتصار الأول.. منتخب السيدات يتفوق على تونس في أمم إفريقيا كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين كرة يد - المواجهة الأولى.. خسارة منتخب السيدات بفارق هدف أمام الكونغو وفاة لاعب كرة يد أردني داخل الملعب