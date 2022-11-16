سكالوني يفجر مفاجأة: هناك لاعبون ليسوا بخير ويمكننا إجراء تغيير في قائمة كأس العالم

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

الأرجنتين

فجّر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين مفاجأة عقب الفوز الودي على الإمارات باحتمالية إجراء تغييرات في قائمة كأس العالم.

وكان منتخب الأرجنتين قد تغلب على الإمارات بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

واعترف سكالوني باحتمالية إجراء تغييرات في قائمة الـ 26 لاعبا لكأس العالم بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين.

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وقال سكالوني في تصريحات نقلها موقع Tyc الأرجنتيني: "لدينا بعض المشاكل الصغيرة، لدينا أيام لتحديد موضوع القائمة ويمكننا التغيير".

وأضاف "نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن هناك احتمال لحدوثه، هناك من لم يكونوا لائقين للعب أو كانت هناك مخاطر من مشاركتهم".

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته "لا أستطيع أن أضمن بأن هؤلاء اللاعبين بخير، عليك أن تكون حذرا".

وكشف موقع TyC الأرجنتيني أن كل من نيكولاس جونزاليس وباولو ديبالا وكريستيان روميرو وأليخاندرو بابو جوميز أبرز المرشحين للتغيير في القائمة.

ويشير بروتوكول فيفا إلى أن يمكن لكل فريق إجراء تغييرات قبل 224 ساعة من أول مباراة لأي منتخب في كأس العالم.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة من كأس العالم بجوار منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته في كأس العالم يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة السعودية.

بينما ثاني مواجهات الأرجنتين ستكون ضد المكسيك يوم 26 من الشهر نفسه ويختتم التانجو مباريات دور المجموعات بمواجهة بولندا يوم 30 نوفمبر.

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