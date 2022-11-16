رودريجو دي بول: تركيزنا منصب على مواجهة السعودية

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - لوكاس توريرا - كوبا أمريكا 2021

شدد رودريجو دي بول لاعب وسط منتخب الأرجنتين على تركيز فريقه في الوقت الحالي على مواجهة السعودية.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على الإمارات بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات التانجو لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال دي بول عبر أبو ظبي الرياضية: "مباراة مهمة لأنها الاخيرة قبل خوض منافسات كأس العالم".

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وتابع "نتمنى أن ننهي كاس العالم بشكل جيد. تريكزنا الآن منصب على مواجهة السعودية في المباراة الأولى".

وواصل "نحن جاهزون من الناحية الذهنية والفريق يتطور باستمرار. الأرجنتين لها تاريخ في كأس العالم وكنا أبطال في وقتى سابق. سناخذ كل مباراة على حده حتى نحقق الهدف المنشود".

وأقيمت المباراة في ملعب هزاع بن زايد بإدارة طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين.

وشهدت المباراة تواجد مصري آخر متمثل في عمرو مختار المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب الإمارات تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة لكأس العالم بجانب كل من السعودية والمكسيك وبولندا.

منتخب الأرجنتين رودريجو دي بول
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