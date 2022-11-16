نعيم سليتي: سنترك بصمتنا في الأذهان.. ومواجهة فرنسا استثنائية

يؤمن نعيم سليتي لاعب منتخب تونس بقدرات منتخب بلاده قبل انطلاق مناسفات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

وقال سليتي عبر "فيفا بلس": "اللعب بألوان تونس شرف كبير، وأبذل قصارى الجهود كلما ارتديت قميص المنتخب. حيث ألعب من أجل بلد وشعب بأكمله وأحاول تقديم أقصى ما لدي".

وشدد "نحن واعون بهذا الأمر. إنه حلم، وسنترك حينها بصمتنا في الأذهان، فلماذا لا؟ يجب أن نظهر هذا الأمر، ستكون مهمة معقدة، لكننا نعلم أننا نمتلك المؤهلات الضرورية وأن فريقنا جاهز، إن شاء الله".

وتابع "نعلم أنها مجموعة صعبة للغاية، تضم منتخبين كبيرين هما فرنسا والدنمارك. يجب أيضا أن نحتاط من المنتخب الأسترالي لأن مستواه جيد. ستكون المهمة صعبة جدا. لكن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم، لدينا فريق جيد، وسنبذل قصارى الجهود وسنحاول تقديم أقصى ما لدينا".

وعن مواجهة منتخب فرنسا حامل اللقب أوضح "بالنسبة لشخص مثلي ولد في فرنسا وترعرع فيها ولعب فيها، ستكون مواجهة منتخبها أمرا استثنائيا. لقد فرحت بعد القرعة. إن اللغة الفرنسية هي ثاني لغة في تونس بعد العربية، والبلدان قريبان من بعضهما البعض. أتمنى أن ندافع عن حظوظنا في التأهل خلال تلك المباراة الثالثة، سيكون ذلك أمرا فريدا من نوعه".

واختتم "يحظى الدوري المحلي بأهمية كبيرة في تونس. لسوء الحظ، تراجع مستوى الدوري خلال السنوات الأخيرة، ولدينا مشاكل في البنى التحتية. عندنا مؤهلات هائلة، ويتميز تدريب الفئات الصغرى عندنا بالجودة. أتمنى أن تساعد مشاركة المنتخب في كأس العالم للمرة السادسة البلاد على التعافي، رياضيا وفي مجالات الحياة الأخرى كذلك، أتمنى أن نتمكن من إسعاد هذا البلد الذي يستحق ذلك".

ويفتتح منتخب تونس مبارياته بمواجهة الدنمارك يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.