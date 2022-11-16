كرة سلة - مباراة واحدة للتأهل إلى النهائي.. الأهلي يحسم الدربي ويهزم الزمالك في دوري المرتبط

حسم الأهلي مباراة الدربي أمام الزمالك في نصف نهائي دوري مرتبط للرجال بالفوز بنتيجة 71-64 في لقاء الذهاب.

وأقيم الذهاب على صالة برج العرب، وكان مرتبط الأهلي تحت 16 عاما قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 62-34.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في إحدى مباراتي المرتبط أو الرجال في الإياب يوم الجمعة من أجل حسم التأهل إلى النهائي.

وبدأ الزمالك اللقاء متفوقا في البداية حتى اتسع الفارق إلى 6 نقاط في منتصف الفترة الأولى.

وحسم الزمالك الفترة الأولى بنتيجة 16-12 وواصل صحوته في الفترة الثانية.

وحافظ الزمالك في النهاية على فارق الـ4 نقاط لتنتهي الفترة الثانية بنتيجة 38-34.

وشهدت الفترة الثالثة تفوق من جانب الأهلي الذي عادل النتيجة لأول مرة 40-40 قبل أن تستمر الصحوة بحسم الفترة بنتيجة 57-53.

واستمرت صحوة الأهلي واتسع الفارق إلى 9 نقاط قبل أن يعود الزمالك لتقليص الفارق إلى 3 نقاط قبل دقيقتين من النهاية.

ونجحت خبرات لاعبي الأهلي في حسم المباراة في النهاية بنتيجة 71-64.

وبذلك يحتاج الأهلي للفوز في مباراة وحيدة من مباراتي الزمالك في الإياب يوم الجمعة للتأهل إلى النهائي.