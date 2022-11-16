من يشجع نجوم الفن في كأس العالم؟ وأمنياتهم للعرب

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بمشاركة العديد من المنتخبات العربية.

المشاهير شأنهم شأن الجمهور لديهم انتماء لمنتخبات بعينها ليست بالضرورة منتخبات بلادهم، وتربعت كل من البرازيل والأرجنتين على عرش المنتخبات التي يشجعها نجوم الفن في كأس العالم.

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