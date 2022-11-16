مران الزمالك – جلسة بين فيريرا ومصطفى شلبي.. وتصعيد ثنائي جديد

خاض سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى شلبي وعمرو السيسي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه والحارس محمد نديم، فقرة تدريبات بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للفترة المقبلة.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد فيريرا المدير جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وطالبهم بمواصلة العمل بجدية والتزام.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية خاصة خلال الجزء الأول من المران وتم تقسيم الحصة التأهيلية إلى عدة فقرات، تضمنت أداء تدريبات تأهيلية متنوعة لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأنسب عن طريق استخدام بعض الحواجز وأدوات التأهيل، كما تضمنت بعض التدريبات الخفيفة باستخدام الكرة سواء بالقدم أو الرأس.

وشهدت التدريبات تصعيد ثنائي جديد من فريق الشباب مواليد 2003 للمشاركة في المران في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

وشارك في المران كل من محي جمعة الظهير الأيسر، وزميله المهاجم علي ياسر من مواليد 2003.

وعقد فيريرا جلسة مع محمد عبد الغني مدافع الأبيض في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وحسني خطاب المترجم.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على إصابته وسير البرنامج التأهيلي الذي يؤديه خلال الفترة الحالية في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

وألقى فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين وحرص على شرح بعض الأمور الخططية الخاصة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات، بجانب تكليف بعض اللاعبين بأمور فنية وأدوار تكتيكية خاصة استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد فيريرا جلسة مع مصطفى شلبي ومنح اللاعب بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها، واطمأن على سير البرنامج التدريبي الموضوع له استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.