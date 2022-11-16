مران الزمالك – جلسة بين فيريرا ومصطفى شلبي.. وتصعيد ثنائي جديد

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 19:28

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى شلبي - مران الزمالك في الإمارات

خاض سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى شلبي وعمرو السيسي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه والحارس محمد نديم، فقرة تدريبات بدنية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للفترة المقبلة.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد فيريرا المدير جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وطالبهم بمواصلة العمل بجدية والتزام.

أخبار متعلقة:
إيناسيو: مسيرة فيريرا مع الزمالك ممتازة.. وهذا ما ينقص كهربا ولم أفاوض الإسماعيلي تصعيد 4 من قطاع الناشئين لتدريبات الزمالك مران الزمالك - تأهيل شلبي ودونجا وتدريبات منفردة لـ أوباما والمثلوثي

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية خاصة خلال الجزء الأول من المران وتم تقسيم الحصة التأهيلية إلى عدة فقرات، تضمنت أداء تدريبات تأهيلية متنوعة لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأنسب عن طريق استخدام بعض الحواجز وأدوات التأهيل، كما تضمنت بعض التدريبات الخفيفة باستخدام الكرة سواء بالقدم أو الرأس.

وشهدت التدريبات تصعيد ثنائي جديد من فريق الشباب مواليد 2003 للمشاركة في المران في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

وشارك في المران كل من محي جمعة الظهير الأيسر، وزميله المهاجم علي ياسر من مواليد 2003.

وعقد فيريرا جلسة مع محمد عبد الغني مدافع الأبيض في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وحسني خطاب المترجم.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على إصابته وسير البرنامج التأهيلي الذي يؤديه خلال الفترة الحالية في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

وألقى فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين وحرص على شرح بعض الأمور الخططية الخاصة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات، بجانب تكليف بعض اللاعبين بأمور فنية وأدوار تكتيكية خاصة استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد فيريرا جلسة مع مصطفى شلبي ومنح اللاعب بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها، واطمأن على سير البرنامج التدريبي الموضوع له استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

الزمالك فيريرا الدوري المصري
نرشح لكم
جمل فنية وتسديد على المرمى في مران منتخب مصر بالكويت موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة بيراميدز يهزم سيراميكا كليوباترا وديا المدير العام لـ وفاق سطيف: نسعى لعودة البدري لتدريب الفريق قبل 22 نوفمبر مران الأهلي - عمار حمدي يواصل التأهيل.. وفقرة بدنية أسامة نبيه: استبعاد إمام عاشور كان بسبب أدائه.. وحقيقة الخلاف مع شيكابالا أسامة جلال: لا نرى مواجهة بلجيكا مباراة ودية.. والمنتخب في مرحلة بناء إيناسيو: مسيرة فيريرا مع الزمالك ممتازة.. وهذا ما ينقص كهربا ولم أفاوض الإسماعيلي
أخر الأخبار
زروري بعد انضمامه لقائمة المغرب: حققت حلم الطفولة دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الجزيرة يتفوق على الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط 14 دقيقة | كرة سلة
بي إن: الإصابة تهدد حارس تونس بالحرمان من كأس العالم 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
جمل فنية وتسديد على المرمى في مران منتخب مصر بالكويت 39 دقيقة | منتخب مصر
ألمانيا تنتصر على عمان في مباراتها الأخيرة قبل كأس العالم ساعة | قطر 2022
استراحة كرة يد - سيدات مصر (9)-(13) السنغال.. الفارق يتسع ساعة | كرة يد
سكالوني يفجر مفاجأة: هناك لاعبون ليسوا بخير ويمكننا إجراء تغيير في قائمة كأس العالم ساعة | قطر 2022
نجم بيرنلي بديلا لـ أمين حارث في قائمة المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول