الاختبار الأخير قبل كأس العالم.. تونس تنتصر على إيران

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

منتخب تونس قبل لقاء إيران الودي

فاز منتخب تونس على إيران وديا اليوم الأربعاء بهدفين مقابل لا شيء وديا في الاستعدادات الأخيرة لكليهما قبل خوض منافسات كأس العالم 2022.

افتتح نعيم السليتي أهداف المباراة لنسور قرطاج في الدقيقة 62.

وأضاف علي العابدي الهدف الثاني لمنتخب تونس عقب سبع دقائق.

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وأقيمت المباراة خلف الأبواب المغلقة بدون حضور وسائل الإعلام بناء على قرار من المنتخبين.

في حراسة المرمى: أيمن دحمان

في الدفاع: منتصر الطالبي- نادر الغندري- ياسين مرياح- محمد دراجر- على العابدي

في وسط الميدان: إلياس السخيري- عيسى العيدوني-+ حنبعل مجبري

في الهجوم: يوسف المساكني- وهبي الخزري

ولم يشارك سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس في المباراة.

فيما شارك علي معلول الظهير الأيسر للأهلي والمنتخب التونسي في الشوط الثاني وفقا لما ذُكر في التقارير الصحفية التونسية.

ويلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية في المونديال بجوار كل من إنجلترا وويلز وأمريكا.

فيما يأتي منتخب تونس في المجموعة الرابعة بجوار كل من فرنسا وأستراليا والدنمارك.

تونس إيران كأس العالم
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