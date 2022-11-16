بيراميدز يهزم سيراميكا كليوباترا وديا

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

بيراميدز ونيجيليك

واصل فريقا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا استعداداتهما لاستئناف مسابقة الدوري بخوض مباراة ودية.

وتغلب بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وسجل عبد الله مجدي هدف بيراميدز بعد متابعة لركنية نفذها عبد الله السعيد.

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وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - عبد الله مجدي - أحمد سامي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - محمود دونجا

خط الهجوم: محمود وادي

ودفع المدير الفني تاكيس جونياس في الشوط الثاني من اللقاء بفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

ويلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي يوم 26 من نوفمبر الجاري في ربع نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

ويتواجه الفريقان مجددا يوم 1 ديسمبر ضمن منافسات الدوري المصري.

الدوري المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا
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