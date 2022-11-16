كيروش ردا على قيادته لأمة تقمع حقوق المرأة: كم ستدفعون لي مقابل إجابتي؟

سخر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران من سؤال سياسي وجه له في المؤتمر الصحفي.

ورد كيروش على الصحفي الذي سأله عما كان مرتاحا لتمثيل أمة تقمع حقوق المرأة بسخرية.

وقال كيروش ردا على ذلك السؤال: "كم تدفع لي للإجابة على هذا السؤال؟".

وأضاف كيروش لصحفي شبكة سكاي "تحدث إلى رئيسك في العمل وفي نهاية كأس العالم يمكنني أن أعطيك الإجابة إذا قدمت لي عرضا جيدا".

وتوجه كيروش بالحديث عن بريطانيا قائلا: "فكّر فيما حدث في بلدك فيما يتعلق بالهجرة".

وتابع في إشارة للاعبين الذين يشنون حملة ضد العنصرية في إنجلترا "أنتم -يقصد في إنجلترا- تنحنون على الركبة في المباريات".

واختتم تصريحاته "بعض الناس يتفقون والبعض الآخر لا يتفق مع ذلك، وفي إيران الأمر نفسه".

وكان نجما كرة القدم الإيرانية علي دائي وجواد نيكونام دعوات فيفا لحضور منافسات كأس العالم تضامنا مع المحتجين.

وتشهد إيران عدة تظاهرات تسببت في مقتل أكثر من 300 شخصا واعتقال 14825 آخرين وفقا لشبكة سكاي.

ويأتي ذلك نتيجة وفاة إمرأة بالغة من العمر 22 عاما بعد احتجازها من الشرطة لعدم التزامها بقواعد اللبس الصارمة في البلاد.