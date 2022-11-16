زلاتكو: حققنا أهدافنا في مواجهة السعودية

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - مدرب كرواتيا

يرى زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أن منتخب بلاده حقق أهدافه خلال مواجهة منتخب السعودية.

وخسر منتخب السعودية بهدف دون رد على يد نظيره منتخب كرواتيا في آخر وديات الفريقين استعدادا لخوض كأس العالم.

وقال زلاتكو عقب المباراة: "توقعت مباراة صعبة أمام منتخب السعودية الذي يملك مدربا على مستوى عال، أعتقد اننا حققنا أهدافنا في في مباراة مهمة وأتمنى أن يكون المنتخبين خرجا منها بأكمل جاهزية لكأس العالم".

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واضاف " لقد منحنا الفرصة للعديد من اللاعبين وفضلنا الاستعانة بلوكا (مودريتش) في الشوط الثاني الذي شهد تحسنا في الأداء وسجلنا هدفا وألغى الحكم هدفين آخرين بشكل عام كانت تجربة مفيدة للغاية".

واختتم "نحن ندخل كأس العالم كوصيف للنسخة الماضية، لذلك سيكون ذلك تحد كبير بالنسبة لنا وعلينا تقديم أفضل ما لدينا".

ويفتتح منتخب كرواتيا مبارياته بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الأولى من كأس العالم.

ويقع منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة بجانب كل من بلجيكا وكندا والمغرب.

منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش
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