المدير العام لـ وفاق سطيف: نسعى لعودة البدري لتدريب الفريق قبل 22 نوفمبر

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

حسام البدري مدربا لـ وفاق سطيف

يسعى نادي وفاق سطيف لإعادة حسام البدري لقيادة الفريق بعد تسوية الأزمات المالية.

وأوضح بيان سابق لوفاق سطيف أن البدري "اشترط على إدارة النادي تحسين الوضعية المالية للنادي وتسديد أجور اللاعبين مقابل مواصلة عمله على رأس العارضة الفنية".

وقال إبراهيم العرباوي المدير العام لوفاق سطيف عبر إذاعة سطيف الجزائرية: "مدرب الحراس برارمة وخالد شباح المحضر البدني يشرفان على تدريب الفريق بتوصيات من البدري وفق برنامج يمتد إلى 21 نوفمبر".

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وأضاف "نسعى جاهدين لأن يعود حسام البدري لتدريب الفريق في غضون هذا الأسبوع أو يوم 22 نوفمبر بعد تسوية الأمور العالقة المرتبطة بالعلاوات ومستحقات اللاعبين".

وكشف العرباوي "إن لم نتمكن من استرجاع البدري سنتعاقد مع مدير فني أجنبي في أقرب وقت".

واختتم العرباوي تصريحاته "اللاعبون واعون بالوضعية التي يعيشها النادي ونأمل ألا يتأثر الفريق بذلك عقب عودته لسكة الانتصارات".

ويحتل وفاق سطيف المركز الرابع برصيد 18 نقطة في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني وله مباراتين أقل.

فيما يتصدر النادي الرياضي القسنطيني الترتيب بـ23 نقطة من 10 مباريات خاضها.

وكان البدري تولى قيادة تدريب وفاق سطيف بداية الموسم بعد فترة راحة سبقها تدريب منتخب مصر.

وفاق سطيف الدوري الجزائري حسام البدري
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