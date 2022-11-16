رينار: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وهذا ما ينقصنا في مواجهة الأرجنتين

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

رينار

شدد الفرنسي إيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي على ثقته في فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين.

وخسر منتخب السعودية بهدف دون رد على يد نظيره منتخب كرواتيا في آخر وديات الفريقين استعدادا لخوض كأس العالم.

وقال رينار عقب المباراة: "لعبنا بقوة أمام كرواتيا وخضنا مباراة مهمة قبل انطلاق كأس العالم".

أخبار متعلقة:
التشكيل - ميسي ودي ماريا يقودان الأرجنتين.. ومبخوت وكايو في هجوم الإمارات تدريبات فردية لـ لوكاكو وثنائي بلجيكا قبل مواجهة مصر هدف متأخر يقود كرواتيا للفوز على السعودية وديا قبل كأس العالم حارس المغرب: نسعى للفوز على كرواتيا لاهدائه لـ أمين حاريث

وشدد "لقد أهدرنا العديد من الفرص والفريق ظهر بشكل مختلف وجيد ولكن ينقصنا فقط تسجيل الأهداف عند مواجهة الأرجنتين الأسبوع المقبل".

وتابع "الفريق جاهز وشاهدنا اليوم بعض الأشياء الجيدة خاصة من الناحية الهجومية. عيلنا أن نكون أفضل في إنهاء الهجمات على المرمى".

ويفتتح منتخب مبارياته بمواجهة الأرجنيتن يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الثالثة برفقة الأجنتين والمكسيك وبولندا.

بينما يقع منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة بجانب كل من بلجيكا وكندا والمغرب.

هيرفي رينار المنتخب السعودي منتخب السعودية
نرشح لكم
هدف متأخر يقود كرواتيا للفوز على السعودية وديا قبل كأس العالم إبراهيم حسن يكشف سبب فشل مفاوضات تدريب المريخ السوداني مواعيد مباريات الأربعاء 16 نوفمبر 2022.. الإمارات ضد الأرجنتين وعمان تواجه ألمانيا كأس العالم – المغرب.. الأسود ستزأر مهما كان الثمن الجزيري ومعلول يقودان قائمة تونس النهائية لـ كأس العالم.. تواجد 4 حراس تقارير: انهيار حلم المونديال.. إصابة قوية لـ أمين حاريت مع مارسيليا بسبب قضية المنشطات.. السعودية تستبعد فهد المولد وضم العابد في قائمة كأس العالم قائمة قطر - نصفها من السد.. الهيدوس والمعز وعفيف يقودون صاحب الأرض في كأس العالم
أخر الأخبار
زلاتكو: حققنا أهدافنا في مواجهة السعودية 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
المدير العام لـ وفاق سطيف: نسعى لعودة البدري لتدريب الفريق قبل 22 نوفمبر 20 دقيقة | الكرة المصرية
رينار: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وهذا ما ينقصنا في مواجهة الأرجنتين 33 دقيقة | الوطن العربي
النصيب الأكبر لـ المغرب.. 137 لاعبا يمثلون منتخبات لم يولدوا بها 34 دقيقة | قطر 2022
مباشر كرة سلة - الأهلي (14)-(23) الزمالك.. الفترة الثانية ساعة | كرة سلة
مباشر بالفيديو - الإمارات (0)-(2) الأرجنتين.. جووووول دي ماريا ساعة | قطر 2022
التشكيل - ميسي ودي ماريا يقودان الأرجنتين.. ومبخوت وكايو في هجوم الإمارات ساعة | أمريكا
تدريبات فردية لـ لوكاكو وثنائي بلجيكا قبل مواجهة مصر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول