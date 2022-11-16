رينار: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وهذا ما ينقصنا في مواجهة الأرجنتين

شدد الفرنسي إيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي على ثقته في فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين.

وخسر منتخب السعودية بهدف دون رد على يد نظيره منتخب كرواتيا في آخر وديات الفريقين استعدادا لخوض كأس العالم.

وقال رينار عقب المباراة: "لعبنا بقوة أمام كرواتيا وخضنا مباراة مهمة قبل انطلاق كأس العالم".

وشدد "لقد أهدرنا العديد من الفرص والفريق ظهر بشكل مختلف وجيد ولكن ينقصنا فقط تسجيل الأهداف عند مواجهة الأرجنتين الأسبوع المقبل".

وتابع "الفريق جاهز وشاهدنا اليوم بعض الأشياء الجيدة خاصة من الناحية الهجومية. عيلنا أن نكون أفضل في إنهاء الهجمات على المرمى".

ويفتتح منتخب مبارياته بمواجهة الأرجنيتن يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الثالثة برفقة الأجنتين والمكسيك وبولندا.

بينما يقع منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة بجانب كل من بلجيكا وكندا والمغرب.