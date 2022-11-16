انتهت - الإمارات (0)-(5) الأرجنتين.. فوز التانجو
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 17:00
كتب : FilGoal
يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على الإمارات على استاد محمد بن زايد في مباراة ودية بين الفريقين.
وتعتبر تلك المواجهة آخر استعدادات الأرجنتين قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
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نهاية المباراة بفوز الأرجنتين بخماسية دون رد
ق 60: جوووول الخامس للأرجنتين
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 4/صفر
ق44 جوووووووووول ميسي بقدهه اليمنى
ق36 جوووووول دي ماريا مجددا
ق25 جووووووول دي ماريا
ق 17: جووووول خوليان ألفاريز والهدف الأول بصناعة ميسي
انطلاق المباراة
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