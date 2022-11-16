انتهت - الإمارات (0)-(5) الأرجنتين.. فوز التانجو

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

الأرجنتين

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على الإمارات على استاد محمد بن زايد في مباراة ودية بين الفريقين.

وتعتبر تلك المواجهة آخر استعدادات الأرجنتين قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

-----------------

نهاية المباراة بفوز الأرجنتين بخماسية دون رد

ق 60: جوووول الخامس للأرجنتين

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 4/صفر

ق44 جوووووووووول ميسي بقدهه اليمنى

ق36 جوووووول دي ماريا مجددا

ق25 جووووووول دي ماريا

ق 17: جووووول خوليان ألفاريز والهدف الأول بصناعة ميسي

انطلاق المباراة

كأس العالم الأرجنتين الإمارات مباراة ودية
نرشح لكم
نعيم سليتي: سنترك بصمتنا في الأذهان.. ومواجهة فرنسا استثنائية أندري أيو يتحدث عن الثأر من أوروجواي في كأس العالم.. وتحدي كوريا والبرتغال استعدادات كأس العالم - الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية بتحكيم إبراهيم نور الدين كأس العالم - الإكوادور.. استاذ ومنجم وضجيج الاختبار الأخير قبل كأس العالم.. تونس تنتصر على إيران كيروش ردا على قيادته لأمة تقمع حقوق المرأة: كم ستدفعون لي مقابل إجابتي؟ زلاتكو: حققنا أهدافنا في مواجهة السعودية رينار: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وهذا ما ينقصنا في مواجهة الأرجنتين
أخر الأخبار
نعيم سليتي: سنترك بصمتنا في الأذهان.. ومواجهة فرنسا استثنائية 18 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - مباراة واحدة للتأهل إلى النهائي.. الأهلي يحسم الدربي ويهزم الزمالك في دوري المرتبط 30 دقيقة | كرة سلة
من يشجع نجوم الفن في كأس العالم؟ وأمنياتهم للعرب 38 دقيقة | رياضات أخرى
أندري أيو يتحدث عن الثأر من أوروجواي في كأس العالم.. وتحدي كوريا والبرتغال 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك – جلسة بين فيريرا ومصطفى شلبي.. وتصعيد ثنائي جديد 38 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 42 دقيقة | منتخب مصر
استعدادات كأس العالم - الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية بتحكيم إبراهيم نور الدين 45 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - الإكوادور.. استاذ ومنجم وضجيج 48 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول